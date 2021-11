Kas Mihkel ja Liina Raua abielu on täielikult karile jooksnud? Mihkel vihjas taas lahkuminekule

Septembris postitas Mihkel Instagrami pildi kitarridest elutoas sõnumiga "Täiuslik poissmehe elutuba". Küsimusele, kas see viitas ka tema suhtestaatusele, teatas Raud, et postitus viitab kitarridele, mis toovad ta ellu rõõmu ja õnne. Kas suhe Liinaga on lõppenud, sellele Mihkel ei vastanud...

Viimati küsiti Mihklilt "Terevisioonis", kui tihti ta veel Ameerikasse satub või on ta nüüd sada protsenti Eestis. "Eks lapsed ja laste ema on ikka Ameerikas, aga ise olen professionaalselt valdavalt Eestis, siin on mu bänd ja teleprojektid," vastas Mihkel. "Aga eks ikka liigun kahe kontinendi vahel ja käin oma lapsi seal vaatamas."

Tähelepanuväärne on, et Mihkel ei nimetanud Liinat kaasaks, vaid laste emaks, justkui see staatus oleks ainus, mis neid veel ühendab. Kui "Duubli" saatejuhina käis Mihkel pea iga kuu Ameerikas, siis nüüd pole ta sinna enam mõnda aega sattunud. Viimane ühispilt neist koos ilmus Liina Instagrami kontol suve alguses. Oktoobris sõnas Mihkel Retro FMis, et talle meeldib Eestis olla ja Eestis elada ning Eestis tööd teha.

Liina ja Mihkel ise ühtegi avaldust oma suhte kohta pole teinud. Viimati teatasid nad 2019. aasta juulis ühisavalduses, et on pikaaegse kooselu lõpetanud, kuid juba paari kuu pärast, novembris olid taas koos.