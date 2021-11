KLÕPS | Rannamaja-Ada kinnitas uut suhet ja käis kaasaga spaamõnusid nautimas

Ta tegi uue kaaslase avalikuks tegelikult juba mõnda aega tagasi. Oma kuu alguses avaldatud YouTube'i videos avas ta nii enda kui tema iseloomu. Üks jälgija küsis temalt, kas on võimalik, et tema suhted ei toimi, sest ta muudab end liialt uue kaaslase järgi. Sellele vastas Ada, et tal on praegu elu kolmas suhe ja ta on alles 26-aastane.