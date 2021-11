Ka rikkad nutavad? Oleg Gazmanovi abikaasa paljastas rikaste võsukeste piinad: kukkumine on kiire tulema

Nimelt väidab seda Gazmanovi abikaasa Marina, kes on kuulsale lauljale sünnitanud kolm last. Suurejoonelist pidu väisanud pereema kirjeldas Komsomolskaja Pravdale, kuidas debütantideks valitud neiud peavad igas mõttes "ametisse" sobima.

"Ühest küljest tundub, et neil tüdrukutel on hiilgav elu. See on tõsi. Nende üleüldised vajadused on lahendatud ja turvalisus eluks tagatud, aga need tüdrukud peaksid kohe alustama eneseteostusega või valima missiooni," arvas vaid 17-aastase Marianna ema.