Britney Spears oma toetajatele: te päästsite mu elu, 100 protsenti!

Spears lubab muu hulgas, et vastab kõikidele küsimustele peagi ning ka sellele peamisele, mida tema käest on uuritud: "Mida ma plaanin edasi teha, kui eestkoste on lõppenud?" Ta tõdeb, et see on väga hea küsimus, kuid esmalt on ta tänulik selle eest, et ta omab nüüd autovõtmeid ning on võimeline olema iseseisev. Sealhulgas omab ta ka pangakaarti, et osta küünlaid. "Need tunduvad olevat väikesed asjad, kuid ma olen nende eest tänulik," tõdeb ta.