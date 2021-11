FOTOD | Juba 15!? Suri Cruise on kasvanud nii suureks, et neiut võiks ema Katie Holmesiga sassi ajada

Suri jäi piltnikele ette New Yorgis, kus ta nautis pärastlõunat oma sõbrannaga.

Kui Suri ja Katie ema-tütre suhe on lausa ideaalne ning nad peavad teineteist parimateks sõbrannadeks, siis oma isa pole teismeline juba aastaid näinud. Väidetavalt armastab Tom oma tütart väga, aga kiire töögraafiku ja saientoloogia tõttu ei ole nad ammu juba suhelnud. Kuuldavasti oli Tomi kiindumus kurikuulsasse saientoloogiasse just põhjuseks, miks ta abielu 2012. aastal purunes. Katie olevat kartnud, et filmistaar röövib nende tütre ning ta ei näe teda enam kunagi.