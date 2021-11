Inglismaal kütab kirgi kõmuline armukolmnurk, mis on ajanud inimesed kahte leeri. Ajaleht The Sun avalikustas, et jalgpallur Jack Grealish on käinud salaja kohtingutel telenäo Emily Atackiga, kuid samal ajal elab mees endiselt koos modell Sasha Attwoodiga.