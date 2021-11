Julge samm! Harry Styles lõi sooneutraalse kosmeetikabrändi

Staar kirjutas Twitterisse ja Instgrami hiljuti reklaamiva pildi endast, kus on juures kirjeldus: "Find your Pleasing." Täielikult vegan ja julmusevaba ilukollektsioonis sisaldub kuus erinevat toodet: neli erinevat küünelakki, kahe rullikuga huule- ja silmaseerum ning ka silmaseerum. Toodete hinnavahemik on alates 20-st kuni 75 dollarini. Tooteid on võimalik eeltellida ning need toimetatakse kohale novembri lõpuks.