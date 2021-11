Tomi Rahula Eesti Laulu uuest formaadist: me ei tea, kas see toimib

Sellel aastal katsetatakse Eesti Laulul täiesti uut formaati: "Kuna meil on veerandfinaalid esimest korda, siis midagi valesti ei saa teha. Mis on õige ja mis vale me ei tea. Me ei tea, kas need üldse toimivad. Osavõtu ja kvaliteedi järgi toimivad, sest osavõtt oli sellel aastal suurem."

Tomi avaldas ka Kroonikale antud intervjuus, et praegu käib töö veerandfinaalidega, mis toimuvad Eesti Laulu raames esmakordselt, nii et tegemist on rohkem kui küllalt. "Arvan, et need tulevad väga huvitavad, sest konkursile esitatud lugude hulgas on väga palju häid."