Ding, ding! 15 aastat tagasi muusikaedetabeleid vallutanud Crazy Frog pakub alates detsembrist uut muusikat

"Axel F" video, mis laeti YouTube'i üles 2009. aastal, on selle ajaga teeninud 3,1 miljardit vaatamist ja on sellega platvormi 19. kõige populaarsem video selle ajaloos.

Singel, mis sai alguse telefonihelinast, vallutas 2005. aastal muusikaedetabeleid ja püsis UKs esimesel kohal neli nädalat. Ajastul, kus omapärased telefonihelinad on surnud, loodab Wolfgang Boss, et Crazy Frog leiab fänne Tiktokis, kus luuaks palju tänapäevast uut muusikat.

"Kui me Crazy Frogi lõime, siis ei olnud Tiktokki, seda ei eksisteerinud. Aga praegu on see väga tähtis. See on number üks platvorm, kus jagada uut muusikat ja naljakat sisu, mis on muusikaga seotud.