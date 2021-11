Hirmus hetk! Relvastatud politsei tabas reidi käigus bokserites vale isiku

The Suni videos on näha, kuidas 56aastane Eddie Croasdell tiritakse sihikul bokserite ja t-särgi väel õue. Eriüksuse eksituse tõttu jäi kinni pidamata päriselt jahitud kurjategija, kes paraku pääses minema.

Insener Eddie St Albansist tõdes, et ärkas pühapäeva hommikul kell 8.30 selle peale üles, et ukse taga koputasid USA eriüksuse riietes mehed. "Ma olin täielikult hirmul. Ma avasin ukse ning minu vastu olid suunatud mitmed laserid ning nad karjusid, et ma paneks käed ümber oma pea. Ma mõtlesin, et "kurat, nad kindlasti mõtlevad, et ma olen terrorist ning nad tulistavad mind".