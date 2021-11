Jeremy Clarksoni aus ülestunnistus: mõtlen hirmuga iga päev suremisele

Jeremy Clarkson on varasemalt jaganud oma hirme, et sureb nüüd, 61-aastaselt ning kui tema sõnul peaks see juhtuma, oleks ta kindlasti enda peale väga vihane.

Grand Touri saatejuht, kes nüüd oma Diddly Squati taluga põllumajandusmaailmas laineid lööb, on rääkinud omaenda surelikkusest ja ütleb, et ta pole lähedalgi sellele, mida kõike ta oma elus veel saavutada tahab.

Telestaari sõnul mõtleb ta iga päev surmale ning seda mõtet on süvendanud jõudmine samale vanusele, mil lahkus tema enda isa. The Guardianiga rääkides kirjeldas Jeremy, et ta kardab, et tema tervis võib lähiaastatel halveneda.