VINGE KLÕPS | Jaagup Kreem õhtustas legendaarse šoti näitlejaga

View this post on Instagram

74aastane Denis Lawson on tuntud John Jarndyce'i rolli poolest, mis on BBC kohandus raamatule Bleak House. Muu hulgas kehastanud ka Kit Curranit "Kit Curran Radio Show's" ning ka kehastanud Wedge Antillesit "Star Warsi" triloogias. Ta näitles ka 2019. aasta filmis "Star Wars: The Rise of Skywalkeris".