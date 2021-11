Kas oligi siis armastus? Bradley Cooper paljastas lõpuks, mis tema ja Lady Gaga vahel tegelikult oli

"Minu personaalsest vaatevinklist vähendas see ärevust," tunnistab Cooper värskes usutluses. "Aga selles samas filmistseenis nad armuvad teineteisesse. See ongi see plahvatuslik moment, mis juhtub tuhandete silmapaaride ees... See oleks olnud veider, kui me oleks seal kahekesi lihtsalt seisnud ja publiku poole vaadanud," selgitab ta antud esinemise tagamõtteid.