FOTOD | Kas mäletad? Grete Konksi karjäär sai juba lapsena alguse ühes kodumaises hittseriaalis

Uues intervjuus meenutab Grete, kuidas ta toona käis Tallinna 21. Koolis, kus oli ka sõnakunsti tund, mille õpetaja soovitas teda "Kodu keset linna" tegevprodutsendile. "Ma alguses ei süvenenudki, et mida me TV3sse tegema läheme. Mõtlesin, et läheme ekskursioonile, mille käigus mängime ka kaamerate ees. Tegin selle ära ja sain seriaali mängima. See oli päris lahe, sest ma ise ka vaatasin seda sarja – väga fännasin seda," meenutab näitlejatar.