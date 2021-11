FOTO | Archie on pärinud Harry juuksed! Meghan näitas üle pika aja, kui suureks nende poeg on kasvanud

Selja tagant tehtud fotolt on näha, et Sussexite vanemal lapsel on kasvanud paksud punaka alatooniga pruunid juuksed. Kahjuks ei ole näha Archie nägu, kuid varem avaldatud fotode põhjalt võib eeldada, et poiss on siiani täitsa oma printsist isa nägu. Viimati näitasid Meghan ja Harry oma poega märtsikuus, kui nad andsid skandaalse intervjuu Oprah Winfreyle.