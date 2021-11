Pururikkad tüdrukud, kes kaotasid ühe surmaga kaks vanemat: millist elu elavad avalikkust vältivad Gucci tütred?

1994. aastal jõustus lõpuks Maurizio ja Patrizia lahutus, kuid naisele tekitas muret see, et mees oli juba aastaid uues suhtes. Rikka ärimehe uueks väljavalituks oli lapsepõlvesõbranna Paola Franchi, kes oli samuti alles hiljuti õnnetust abielust lahutanud.

Guccide lahutus nägi ette, et Patrizia ei tohi enam kuulsat perekonnanime kasutada, kuid mees peab teda endiselt iga-aastaselt rahaliselt toetama. Samuti oleks tal olnud õigus saada osa Maurizio pärandist, aga seda ainult juhul, kui mees ei abiellu uuesti. Kuid just see oligi Mauriziol plaanis, sest ta oli kõrvuni armunud Paolasse.