Astroworldi tragöödia järel esitati Travis Scottile uus, juba kahe miljardi dollari suurune hagi

Houstonis baseeruvate advokaatide vahel on läinud tõeliseks ralliks, et Astroworldi tragöödiast kasu lõigata ja endale kliente leida. Ligi kolmesadat ohvrit esindav advokaat on muusiku vastu esitanud kahe miljardi dollari suuruse nõude, vahendas TMZ.

Advokaat Thomas Henry on leidnud endale piisavalt kliente, et grupihagis ulmelist summat nõuda. Travis Scotti, Drake'i, Live Nationi, NRG staadioni ja teiste vastu esitatud nõudes öeldakse, et Scott oli see, kes rahva oma esinemisega pööraseks ajas, mille järel publik hakkas pealava poole tungima, trampides sellega inimesi enda jalge alla.

Henry esindab 280 klienti, kes heidavad korraldajatele ette, et nad ei rakendanud 2021. aasta Astroworldi kontserdil samu turvameetmeid kui 2019. aasta omas.

Advokaat toob hagis ka välja, et mitmed kontserdikülastajad püüdsid end päästa, kui nad ronisid mööda piirdeid üles. Hagiga nõutakse kaks miljardit ja öeldakse, et organiseerijad plaanisid üritusega teenida suure summa raha, panemata sealjuures rõhku turvalisusele ja ohutusele.

Travis Scotti advokaat Edwin F. McPherson sõnas, et meedia vahendusel on eri osapooled teineteise peale näpuga näidanud, süüdistades kord ühte ja kord teist selles, et kontserdil asjad valesti läksid.

Ta tsiteeris ka Houstoni politseiülemat Troy Finnerit, kes ütles New York Timesile, et 50 000 osalejaga kontserdi ei ole võimalik niisama lihtsalt lõpetada, sest nad peavad mõtlema, mis tagajärjed sellega võivad tekkida. Aga natuke aega hiljem olla politsei pannud vastutuse kontsert lõpetada just Travis Scottile.

Operatsiooniplaani kohaselt olla õigus kontsert lõpetada vaid festivalijuhil ja peaprodutsendil ning kumbki nendest pole osa Travise meeskonnast. Lisaks ei pea paika ka politsei enda tegutsemine, sest 2019. aastal lülitas politsei kontserdil tuled ja muusika välja, kui see oli läinud viis minutit üle lubatud aja. Samamoodi oleks võinud politsei käituda ka nüüd.