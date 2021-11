Naissportlaste peale maias? Garbine Muguruza uus peika on nägus soomlane, kes alles lahutas tuntud iluuisutajast

WTA edetabelis kolmandat kohta hoidev Muguruza kutsus oma uue peika ka Guadalajaras toimunud turniirile ning pärast finaalivõitu jagasid nad helluseid ka kaamerate ees. On teada, et nende suhe on kestnud vaid mõned kuud. Portaali TennisTonic andmetel märgati Arthurit oktoobri alguses Chicagos aset leidnud turniiril publiku seas.

Tänavu juunis teatasid nad, et nende suhe on läbi, kuid lahkumineku põhjust nad ei avaldanud. Arthur töötab hetkel suurema osa ajast USAs. Ta on teinud endale nime moetööstuses ning hetkel on ta tuntud moelooja Tom Fordi palgal.