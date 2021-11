Torm printsess Charlene 'i ja tema salapärase asukoha ümber ei taha vaibuda. Kui mõne päeva eest teatas Monaco vürstikoda, et prints Alberti abikaasa on konfidentsiaalses asukohas, siis nüüd tunnistas mees, et perekond saatis 42-aastase naise raviasutusse.