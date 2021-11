Evelin Samuel hetkest, mis sundis ta taanduma avalikkuse eest: see oli viimane piisk karikasse

"Sa oled kuskil intervjueerides öelnud, et meediaga suhtlemine hirmutas sind," mainib üks saatejuhtidest.

"Seda tähelepanu oli tohutult palju. Eeesti esindajana Eurovisionil oli ka see tähelepanu kuidagi teistsuguse kvaliteediga. Ja mingil hetkel oli seda ka nii palju. Ma lausa mäletan, kuidas üks hetk ajakirjanik helistas mulle ja uuris, mitu paari rinnahoidjaid teil on kapis," meenutab Samuel.

"See oli nagu viimane piisk karikasse ja tundsin, et ma tahan eemale sellest kõigest. Ja ma isegi muusikast tõmbasin end tagasi. Kui laulmine on ikka nii veres, siis ilma selleta ei saa," märgib Evelin.