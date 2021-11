Rein Rannapi dokumentaalfilmi kaasrežissöör: kui oleks kõiki Reinu märkusi arvesse võtnud, siis kestaks see esilinastus siiamaani

"Aleksander, te jälgisite Rannapit neli aastat. Film kestab ainult tund ja kakskümmend kaks minutit. Kuidas on võimalik pressida nii huvitava inimese neli aastat nii väikese aja sisse? Mis tingis selle, et see film on nii lühikene?" uurib üks hommikuprogrammi saatejuhtidest Maris Kõrvits.

"Need on olnud rasked valikud. Kujuta ette, et sa ühel hetkel pead oma lapse panema laua peale ning järele jääb ainult torso. Mina arvan, et see film on täpselt paras. On üks naljakas tõde "leave them wanting more" (jäta nad rohkemat tahtma - toim.). Kui me võtaks arvesse kõik Reinu märkused, siis see esilinastus kestaks siiamaani. Inimesed oleks kinos pidžaamades," naljatab Ots.