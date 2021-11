FOTOD | Churrod, Piña Colada ja kadestamisväärne päike: Eesti tipptennisist Anett Kontaveit jagas vingeid hetki Mehhikost

"Parim aeg Guadalajara," kirjutab Kontaveit enda Instagramis, jagades muu hulgas pilte, kus ta on koos oma hea sõbranna telenägu Keili Sükijaineniga. Muu hulgas on näha, et tipptennisist on end kostitanud ka traditsiooniliste Mehhiko toitude ja joogiga.