Britney ja Christina sõda algab taas? Spears süüdistab Aguilerat vaikimises

90ndatel koos karjääri alustanud Britney Spearsi ja Christina Aguilera sõprussuhe on kulgenud nagu ameerika mäed. Lapsepõlvesõbrannadest said sajandi alguses avalikud vihavaenlased, kuid oleks võinud arvata, et praeguseks hetkeks on nad sõjakirve juba matnud.