Marilyn Jurman paljastab, kuidas tal ränk sõltuvus tekkis: olengi üles kasvanud teadmisega, et kui sa ei joo, on sul midagi viga

Oma rolli on mänginud kindlasti ka Marilyni lapsepõlv. "Kasvasin 1990ndatel, see oli ajastu teema – kõik jõid. Kõik jõulupeod, sünnipäevad möödusid nii, et viin oli laual. Tagantjärele mõtlen, kuidas see võimalik oli. Miks see oli norm?" küsib ta nüüd. "Olengi üles kasvanud teadmisega, et kui sa ei joo, on sul midagi viga."