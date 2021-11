Vida Press

Prantsuse meedia andmetel toimetati alles eelmisel nädalal Monacosse jõudnud printsess Charlene edasi Šveitsi, kus teda ravitakse kuus 300 000 eurot maksvas kliinikus. Kui varem on spekuleeritud, et printsess võitleb vähiga või on hoopis enda välimust salaja muutmas, siis nüüd on meedia kindel, et tegemist on hoopis ravimisõltuvusega.