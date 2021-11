Alar Kivilo tööpäev Hollywoodis: krokodillitopis keset Kevin Costneri elutuba ja salsat tantsiv Sandra Bullock

Aastaid hiljem sõitsin Santa Monicasse „The Blind Side’i“ („Pime nurk“) režissööri John Lee Hancockiga kohtuma. Mul oli kaasas ainult üks fotograaf William Egglestoni raamat. Tundsin, et selles oli kõvasti näiteid ja kõneainet. Astusin väiksesse koosolekutuppa, kus mind ootasid John, produtsent Gil Netter ja peakunstnik Michael Corenblith. Asetasin Egglestoni raamatu kohvilauale, kõik kolm meest jäid vait ja vaatasid mulle imelikult otsa. John siis selgitas, et Michael oli nädal aega varem toonud kaasa ühe raamatu, mis tema arvates võiks olla visuaalseks inspiratsiooniks. Nad olid seda juba palju vaadanud ja arutanud. Siis tõmbas John selle pildiraamatu oma riiulist välja ja asetas minu toodud Egglestoni raamatu kõrvale.Täpselt sama raamat!

Minu sõbra Carli tütar Emma läks endast täitsa välja, kui kuulis, et uncle Alar hakkab Atlantas tegema filmi, kus Sandra Bullocki meest mängib kantrimuusika legend Tim McGraw. Emma ise on imeilusa häälega laulja ja andekas laulukirjutaja. Poolnaljalt küsis ta, kas ma saaksin Timile tema lauludega CD kinkida, ja võib- olla saada mingisugust tagasisidet selle kohta. Lubasin proovida.

Sandyt oli tore uuesti näha. Olime hüvasti jätnud peale viimast kaadrit aastaid tagasi Chicagos (kus filmisime „Maja järve ääres“), tema suure autoelamu sirmi all, kus ta oli kogu meeskonnale välja laotanud vinge juustulaua. Ta oli endiselt töökas ja fokuseeritud, aga ka rõõmsameelne ja naljakas. Nagu ikka oli mul kitarr mu kuvari tooli kõrval. Ühel päeval ootasime midagi ja Sandy palus, et ma mängiksin „The Girl From Ipanema’t“. Ise hakkas ta kohe kirglikke salsasamme keerutama. Teadsin, et ta tundis, kuidas ootamisega on tulnud väike pinge sisse ja ta oskas osavalt seda kohe leevendada.