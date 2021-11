Ed Sheeran oma rängast peoperioodist: pean olema õnnelik, et üldse ellu jäin

Ta tunnistab, et ta läks tihtipeale pidudele omapäi, kuna tal puudusid kamraadid, vahendab Mirror.

2013. aastal elas ta mõnda aega USAs ja tuuritas. Tal olid küll kaasas alluvad, kes kontserdikorraldusega tegelesid, ent nad olid temast tunduvalt vanemad. Neid ei huvitanud see, et õhtusel ajal kuskile lõbutsema minna.

"Olin väga hooletu. Ma oleks võinud langeda röövi ohvriks," arvas ta ja nentis, et peab olema õnnelik, et elus on.