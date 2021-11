Ikka metsa poole! Endine TV3 programmijuht Raimo Kummer läks end Luua metsanduskooli täiendama

Raimo Kummer postitas eelmine nädal Facebooki teate, et õpib Luua metsanduskoolis metsatehnikuks. Kui kommentaare lugeda, siis on Kummeri tuttavad tema valiku üle üllatunud kui ka soovivad talle tema eas edu kooliteel.

Kummer on ka suur kalastushuviline ja kirjutab sellest ka lugusid.

Aasta alguses teatas telekanal TV3, et pärast kolme aastat võtab Raimo Kummeri koha kanalis üle Urmas Eero Liiv. Liiv on kogenud tele- ja filmitegija ning meediaõppejõud, kes aastatel 2012-2017 oli TV3 programmijuht.

"Urmas Eero Liiv tunneb televaldkonda väga hästi ja meil on rõõm, et peale aktiivset tööd filmimaailmas naaseb ta taas televisiooni, et tuua meie telekanalitesse palju uut ja värsket meelelahutust," sõnas TV3 Grupi tegevjuht Signe Suur.

"Oleme väga tänulikud Raimole tema panuse ja edukate töötulemuste eest. Raimo tõi teleturule mitmeid uusi populaarseid formaate nagu ajakirjanduslikud saated "Laser", "Märgatud Eestis" ja "Sotid selgeks". Ta tõi tagasi kodukanalisse Eesti ühed armastatumad saatejuhid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, Ott Tänaku eksklusiivse doksarja ning "Maskis laulja", mis oli aasta suurim teleshow," sõnas Signe Suur.

"Need kolm aastat oli suurim väljakutse, mis Eestis televisioonis olla saab ja see oli väga põnev aeg. Viimastel aastatel on vaatajate käitumises toimunud järsud muutused ja kõik reklaamivabad võimalused kasvavad tugevalt. Nendes oludes õnnestus siiski täita peamist mulle seatud eesmärki ja TV3 oli aastatel 2018-2020 nooremate inimeste hulgas vaadatuim kommertskanal," ütles Kummer.

Luua metsanduskoolis on käinud ka teised tuntud näod. Selle aasta alguses teatas lauljanna Getter Jaani, et võtab seal kursuseid. "Kas ma läksin uuesti kooli? Ei, seda nüüd mitte, aga kursusele ja uusi oskusi omandama küll ja miks mitte teha midagi, mida pole kunagi varem teinud, aga millega saan vanaemal ja vanaisal maal abiks olla," avaldas ta Instagramis.