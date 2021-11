FOTO | Peamurdmine ka arstide seas: miks terviseprobleemidega maadleva Elizabeth II käed lillad paistavad?

Kolmapäeval kohtus kuninganna Windsori lossis kõrge kaitseametniku Nick Carteriga. Sellest jõudsid meediasse ka ametlikud fotod. Enim kõneainet pakkusid just riigivalitseja käed, mis paistsid lillad.

Doktor Sarah Jarvis selgitas The Sunile, et ilmselt on põhjuseks kehv vereringlus. Ta ütles, et on olemas isegi meditsiiniline diagnoos Raynaud' sündroom, mis tähendab vereringluse häiret, mida mõjutab seegi, kui inimene on külma käes. Ta arvab, et käed tõmbusid lillaks, sest kuninganna oli just viibinud õues või oli toas jahe.

Teine arst, doktor Giuseppe Aragona aga rääkis väljaandele Metro, et diagnoosiks võib olla hoopis tsüanoos, mis esineb, kui veres pole piisavalt hapnikku. Ka sel juhul tõmbub nahk lillakaks.

Aragona lisas, et tsüanoos areneb kiiresti, kui inimesel on olnud teisi terviseprobleeme. Kuninganna puhul just nõnda on.

Vanematel inimestel esineb ka purpura, mis tähendab, et nahk on hellem ja sinikad kergemad tulema. Fotol aga ei paistnud, et laigud oleks korrapäratud, käed olid ühtlaselt lillakad.

Tähelepanelikult vaadates nähtub, et ka Carteri käed on veidi lillakad. Seega võis asi olla lihtsalt üldises reaktsioonis sellele, et ruumis on jahe. Lossis on väga avarad ja kõrgete lagedega toad, mistõttu nende soojendamine paras väljakutse.

Antud probleemi kõrvale jättes, tundus, et kuninganna oli kolmapäeval rõõmsameelne ja tegus.

Nädala eest jättis ta osalemata sõjaohvrite mälestamise päeva tseremoonial. Kuningakojast öeldi siis, et kuninganna nihestas oma selga ja peab taastuma.

Prints Charles: temaga on kõik hästi

20. oktoobril viibis kuninganna terve öö Edwardi VII haiglas Londonis – esimest korda pärast kaheksat aastat. Kuninganna abiliste sõnul olid testid läbi viidud puhtalt ettevaatusabinõuna.

Mõni aeg hiljem teatas palee, et Elizabeth II oli sunnitud loobuma kliimamuutuste konverentsi vastuvõtust, et hoida oma tervist.

11. novembril viibis prints Charles Lõuna-Londonis Brixtonis oma sihtasutuse üritusel. Briti meedia andmetel olid mitmed kuningliku perekonna fännid palunud printsil jagada uudiseid tema ema tervise kohta. Charles vastas: "Temaga on kõik hästi."