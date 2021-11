Peeter Võsa (53) tehtud "Võsa­reporter" ja "Politsei­kroonika" on saated, millest räägitakse veel aastaid hiljemgi. Meelde on jäänud saatejuhi mahlakad ütlemised ja värvikad saatekülalised. Need saated olid justkui etnograafiline uuring Eesti inimestest. Kes ei mäletaks saatelõike rahabossist või "Isa soovitusel"!

Sõitsime koos Peetriga läbi Eesti piiriäärsed külad Narva-Jõesuust Valgani. Vaatasime, milline olukord on piiril ja kuidas tehakse telesaadet "Võsa idapiiril: kas oleme kindlalt kaitstud?".