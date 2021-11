Andrew Lloyd Webberi kuulus muusikal CATS tuleb Tallinnasse

T. S. Elioti luulekogul „Old Possum’s Book of Practical Cats“ ja Andrew Lloyd Webberi muusikal põhinev CATS on muusika, tantsu ja luule sädelev sulam.

CATS räägib ühest kassihõimust, keda kutsutakse Jellicle kassideks. Vaid ühel erilisel õhtul aastas kohtuvad kõik Jellicle’i kassid Jellicle Ballil, kus nende elukogenud ja heatahtlik juht Vana Deuteronoomia teeb valiku ning teatab, kellel neist on taevalik võimalus sündida täiesti uueks Jellicle eluks.

CATS on West Endi ja Broadway ajaloo üks enimmängitud lavastusi, mis tähistas oma 40. juubelit 14. mail 2021. CATSi maailmaesietendus toimus 1981. aastal New Londoni teatris (praegu tuntud kui Gillian Lynne), kus ta on laval olnud rekordilised 21 aastat ning pea 9000 korda. Muusikal on võitnud nii Olivieri kui ka Evening Standard Awards parima muusikali tiitli. CATSi on mängitud enam kui 40 riigis, tõlgitud 15 keelde ning seda etendust on näinud üle 73 miljoni inimese üle maailma.

Live Nationi peapromootor Eva Palm on väga põnevil, et saab sellise mastaabiga lavastuse Eesti publikuni tuua: „meil on suur au ja väga hea meel esitleda esmakordselt Eestis etenduvat Londoni originaallavastust. Etendusi tuleb vaid nädala jagu!“

Andrew Lloyd Webberi loodud suurepärane muusikaline partituur sisaldab muuhulgas ka hittlaulu “Memory”, mida on salvestatud enam kui 150 artisti üle maailma. Teiste seas on laulule oma hääle andnud Barbra Streisand, Johnny Mathis, Liberace ja Barry Manilow. Ka Maarja-Liis Ilus on seda lugu esitanud.

„Ajatu muusika, suurejooneliste kostüümide ja suurepäraste nätitlejatega” (Daily Mirror), hingemattev koreograafia ja muidugi unustamatu “Memory” - CATS maagiline muusikal, mille sarnast ei ole.

Cameron Mackintoshi ja The Really Useful Theatre production of CATS produktsiooni esitlevad Live Nation ja David Ian for Crossroads Live.