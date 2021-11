Mõrvatud ajakirjaniku kihlatu palub Justin Bieberilt kontserdi tühistamist

Justin Bieber on üks staaridest, kes esineb Saudi Araabia esimese Vormel 1 ralli käigus toimuva sõu ajal, kirjutas BBC. Aga Hatice Cengiz kirjutas Bieberile avaliku kirja, paludes tal loobumisega näidata eeskuju.

Washington Postis avaldatud kirjas kirjutas Cengiz: "Ära laula neile mõrtsukatele." Naine kirjutas, et Bieberil on võimalus näidata, et tema talenti ja kuulsust ei kasutata enda kriitikuid tapva režiimi reputatsiooni parandamiseks.