VÕRDLE | Suured pepud on out? Kardashianid on oma kuulsaid tagumikke palju väiksemaks muutnud

Nimelt on Kardashianite perekonna agarad jälgijad märganud, et nende kuulsaim liige Kim käib juba mõnda aega ringi palju väiksema tagumikuga kui tavaliselt. Eelmisel nädalal sattus ka tema noorem õde Khloe paparatsofotodele, kus on näha, et ka tema istmik on läbinud totaalse muutumise.