AINULT KROONIKAS | Gunnar Graps seni avaldamata avameelses intervjuus Vahur Kersnale: meie kontserdid lõppesid, ütleme ausalt, orgiatega

Miks intervjuu omal ajal avalikkuseni ei jõudnud? Olin oma juhitavas Raadio Pulss B3s tegemas saadet groupie’dest. Lisaks Grapsile olin selle tarvis juba intervjueerinud ka Jaak Joalat. Kuna aga raadio sai ühel hetkel äkitselt otsa, jäi saade eetrisse minemata. Nüüd, Gunnarist tema 70. sünniaastapäeva puhul teleportreed maalides sattus too vana lint näppu. Teles pole sellega suurt midagi peale hakata, kuid iseenesest, khmm, pole ju väga paha intervjuu?

Gunnar, kas sa mäletad oma elu esimest groupie’t?

Jaa... mäletan küll, aga ma ei tea, kui suure tähtsusega see on... Olin saanud või saamas neljateistkümneseks. Me olime esimese koolipundiga kuskil proovis ja siis ilmusid äkitselt sinna meist paar aastat vanemad tüdrukud.

Ja siis seal tegime proovi ja juhtus laual ka paar veini olema ja pärast hakkas nagu töö sektsioonidesse minema. Kui äkitselt ilmus uksele minu ema, püha viha täis. Et kas Gunnar on siin – ta pidi ju proovi tegema, aga mis labrakas teil siin käib? See oli nihukene esimene värk.

Eestlannade ja Venemaa groupie’de temperamenti ei anna vist võrrelda?

Jah, ma arvan, et ei anna tõesti, olgugi et ma ei taha alahinnata eesti tüdrukuid. Aga venelanna ütleb kohe välja, mis ta tahab, eesti tüdrukut pead natukene pinnima.

