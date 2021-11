Taavi Libe meenutab intervjuud Nubluga: öösel tuli Gameboy Tetriselt sõnum, et Nublu on nõus, aga ainult ühel juhul

"Kui ma olin aasta aega töötanud "Duubli" toimetuses, siis tuli mulle pakkumine, et ma võiks teha muusikasaadet. Esimene episood oli Nublu ja Gameboy Tetrise "Für Oksanast," mis on põhimõtteliselt Narvast. Esimese asjana võtsin ühendust Nublu tiimiga, et uurida, kas ta oleks saate jaoks intervjuud andma," meenutas Taavi ning lisas, et Nublu ei ole kunagi ühtegi pikemat teleintervjuud andnud.

"Mulle öeldi, et mitte mingil juhul," rääkis Libe ning lisas, et räppar valmistas toona ette oma esimest albumit ja tal polnud aega.

Libe otsustas siis teha intervjuu teiste tegelastega ja ka muusik Gameboy Tetrise ehk Pavel Botšaroviga. "Paveliga tegin intervjuu ära ja siis ta helistas mulle tagasi hästi hilja õhtul ja ütles, et tal süda valutab, sest ta arvab, et seal saates peab Nublu ka rääkima."

Taavi vastas Pavelile, et Nublul ei ole selleks aega. Öösel tuli Taavile sõnum Gameboy Tetriselt, et Nublu on nõus. "Gameboy Tetris ütles, et rääkis ise Nubluga ära ja ta on nõus Paveliga koos intervjuu andma, aga ainult ühel juhul. See intervjuu peab toimuma T1 vaaterattal."