Jennifer Lawrence oli surmasuus: Oscari võitja eralennuk oli alla kukkumas

Hetkel oma esimest last ootav Lawrence oli parasjagu lendamas Kentucky osariigis asuvast kodulinnast Louisville'ist New Yorki. Pardal olid ka näitlejatari kaks venda.

"Ma tean, et lennates privaatlennukiga, ma väärin surma," naerab Lawrence värskes usutluses, kuid tol hetkel olid tal peas ainult kõige mustemad mõtted. Ta teadis, et kohe on ta surnud.

"Sinna istmele oleks jäänud ainult minu skelett. Me kõik olime kohe suremas. Peas hakkasin ma jätma perekonnale väikeseid häälsõnumeid: "Mul oli hea elu, ma vabandan."," kirjeldab ta. Peamiselt vabandas ta ainult seetõttu, et ta teadis, kui kurvad paljud inimesed on pärast tema surma. Kõige enam oli ta mures oma koera Pippi pärast, kes oli nendega lennukil.

Nähes lennuvälja, mis oli täis hädaabiautosid, mis nende eralennuki maandumist ootasid, hakkas Lawrence palvetama. "Ma mõtlesin: "Issand jumal, äkki me jäämegi ellu? Minust saab põletusohver, see saab kindlasti valus olema, aga järsku me jäämegi ellu."," kirjeldab näitlejatar, kelle suurimaks hirmuks sai see, et ta jääb ilma oma juustest. Õnneks maandus lennuk ohutult ning kõik pardal viibinud inimesed pääsesid ilma vigastusteta.