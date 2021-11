Ole esimene, kes kuuleb Andrei Zevakini uut lugu!

"Mis nüüd saab" on Andrei esimene singel, mis ilmub plaadifirma Sony Musicu alt. Zevakini sõnul oli plaadifirmaga lepingu sõlmimine loomulik jätk tema karjääris. "Meie ootused ja lootused ühtisid kogu tiimiga. Otsustasin, et tulevikus tahan teha rohkem muusikat sooloartistina, et näidata, mis mul endal on kirjutatud."

Kui sa soovid olla üks nendest, kes kuuleb lugu digiplatvormidel esimesena, siis eelsalvesta lugu kindlasti Spotifys!