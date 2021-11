"Vaba, vastutustundlik ja avatud ajakirjandus on töötava demokraatia jaoks elulise tähtsusega. Kuid liiga sageli esitatakse nimetute allikate ülepaisutatud ja alusetuid väiteid faktidena ja see tekitab pettumust, kui keegi, sealhulgas BBC, neid usaldusväärseks muudab," seisab Buckinghami palee, Kensingtoni palee ja Clarence'i maja ühisavalduses.

Kuigi Elizabeth, Charles ja William väidavad, et tegemist on alusetute faktidega, siis dokumentaalsaates võtsid sõna ka mitmed inimesed, kelle puhul on teada, et nad on kroonitud peadega väga lähedased. Näiteks rääkisid saates Sussexi hertsoginna advokaat Jenny Afia ning Meghanist ja Harryst raamatu "Finding Freedom" kirjutanud Omid Scobie.

Mis siniverelisi siis nii närvi ajas?