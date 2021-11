FOTOD | Nagu teismelised! Kim Kardashian käis peikaga deidil, mehe kaela kattis suur maasikas

Vida Press

Tundub, et nelja lapse ema Kim Kardashian on oma uue peika Pete Davidsoniga elamas läbi teist noorust. Tõsielustaar ja saate "Saturday Night Live" koomik nautisid pühapäeva õhtul romantilist kohtingut Los Angeleses ning paparatsopiltidelt on selgelt näha, et 28-aastase mehe kael on kaetud maasikaga.