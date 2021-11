Kaks aastat tagasi suvel andsid Mihkel Raud (52) ja Liina Raud (33) oma sotsiaalmeediakontodel teada, et on otsustanud lahku minna. Mõni kuu hiljem kinnitasid nad aga, et on taas teineteist leidnud ja jätkavad abielu. Samal ajal ilmus Mihkli sulest järjekordne raamat ja leidus kommenteerijaid, kes pidasid lahkumineku-uudist osaks raamatu müügikampaaniast.

Nüüd on asjalood aga sealmaal, et Mihkel on juba mõnda aega andnud ääri-veeri mõista, et tema elu on üha rohkem Eestis. Tema pilti võib kohata populaarses suhteportaalis ja ta on postitanud oma Instagrami kontole pildi korterist, kuhu alla kirjutanud "poissmehekodu".