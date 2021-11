INTERVJUU | Gunnar Grapsi poeg Jan isast: üleminekuperioodi surutis oli kurnav isa südamele

Rokilegend Gunnar Graps oleks laupäeval, 27. novembril tähistanud oma 70. sünnipäeva. Sel puhul koguneb pühapäeval Alexela Kontserdimaja lavale arvukalt Eesti muusikuid, et pakkuda publikule võimalust taas kogeda Grapsi muusikalist pärandit.

Ta lahkus meie seast 52aastaselt.Rokimehe viis depressioon – Nõukogude Liidu lagunemise järel kuivas muusikaturg kokku ja uut väljundit polnud lihtne leida. See mõjus rängalt Gunnari südamele.

Sisearhitekt ja disainer Jan Graps (48) on isast jäänud pärandi loovutanud Eesti Muusika Kuulsuste Kojale. "Mulle endale tundus ühel hetkel, et seda kõike on mentaalselt liiga palju, et enda juures hoida," sõnab Jan. "Isa higised esinemisriided põletasin ühel suveõhtul mere ääres."