Vahur Kersna: Gunnar Graps oli kõike muud kui raudmees

30 aastat tagasi tegi Kersna Grapsi 40. sünnipäevaks saate, mis kandis pealkirja "Raudmees", kuid nüüd tunnistab, et ei osanud toona aimatagi, kui vale see oli. "Ma teadsin kindlalt, et selle saate pealkiri, mis sünnib tema 70. sünniaastapäevaks, ei ole ka "Raudmees". Ta oli kõike muud kui raudmees," rääkis Kersna "Vikerhommikule".