TV3 eetrisse jõuab täna KolmeDOK "Võsa idapiiril: kas oleme kindlalt kaitstud?"

Ajal, mil Valgevene-Poola piiril toimuvad sündmused võtavad sõja mõõtmeid, hoiame meie, eestlased hinge kinni, et see löök meist mööda läheks. Ärevas olukorras on Peeter Võsa võtnud nõuks uurida, kui hästi peab Eesti piir ja mis seal tegelikult toimub? Milline vaatepilt avanes kogenud reporterile Valgevene-Poola piirilt, kuhu on suunatud sadu migrante? Kas sarnane migrandikriis võib tabada ka Eestit?