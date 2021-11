"Keegi ei olnud minu eksisteerimisega rahul!" Jennifer Lawrence paljastas huvitava põhjuse, miks ta on tähesärast kadunud

31-aastane näitlejatar tunnistas ajakirjale Vanity Fair, et põhjuseid kadumiseks oli mitmeid. "Ma ei tootnud seda kvaliteeti, mida ma oleks pidanud," selgitas Lawrence, kelle uus film "Don't Look Up" esilinastub Netflixis jõulupühade ajal. Enne seda sai teda kinolinadel viimati näha 2019. aastal.

"Ma arvan, et kõigil sai minust kõrini. Mul endal oli minust kõrini. Ma jõudsin punkti, kus ma ei teinud enam midagi õigesti. Kui ma kõndisin punasel vaibal, siis küsiti: "Aga miks ta ei jookse?"," meenutas ta liiga kõrgeid ootuseid, mis talle hakati seadma.

Vaid 22-aastaselt Oscari võitnud Lawrence tunnistas, et ta täitis kõik käsud ja võttis asju ette, sest ta ei tahtnud, et inimesed pettuksid. Ta tahtis kõigile meele järgi olla. Töötamine jättis talle tunde, et keegi ei saanud tema peale põhjendamatult pahane olla, sest ta oli kõigega nõus.

"Ma jõudsin punkti, kus ma tundsin, et inimesed ei olnud isegi minu eksisteerimisega rahul. See raputas mind välja sellest, et ma arvasin, et töö ja karjäär saavad su hingele rahu tuua," selgitas ta. Pärast seda, kui ta tähesärast eemale astus, kihlus ta kunstigalerii juhi Cooke Maroney'iga. Tänavu septembris kinnitas paar, et nad ootavad oma esimest last.