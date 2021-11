Nõutud ka Venemaal! Skulptor Tauno Kangro suundus Moskvasse ooperilavastust kujundama

"Olen "Aida" projektiga olnud seotud juba tükk aega, kuid selle lavale toomine on koroonapiirangute tõttu edasi lükkunud. Praegu on kindel plaan, et see esietendub tuleva aasta juunis," selgitab Tauno. "Mina töötan seal lavakujunduse kallal, näiteks loon kahe- ja neljameetriseid figuure (fotol on väikesed ideekavandid)."

Kuidas on sealne kollektiiv teda vastu võtnud? "Venelased on väga toredad, soojad ja abivalmid. Töökad ja vastutustundlikud. See on täielik müüt, et tööl võetakse napsu. Mulle pole kordagi keegi viina pakkunud," naerab Tauno. Ta lisab: "See on ka legend, et Venemaal ei osata tööd teha. Tööd tehakse väga professionaalsel tasemel. Olen ülitänulik, et mind tiimi võeti!"