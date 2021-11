Operaator Alar Kivilo filmi "Rust" tragöödia tagamaadest: ma oletan, et tegu oli üsna madala eelarvega filmiga

"Kuidas see käib Hollywoodi pumba juurde minemine?" uurib üks saatejuhtidest.

"Läksin lihtsalt kohale, kuigi mul ei olnud nii töö- ega elamisluba. Ma olin üsna palju Kanadas töid teinud ning eks huvi tuli ka sealt poolt. Paradoks on see, et ma olen 24 aastat Hollywoodis elanud ning seal kõigest kaks filmi filminud," nendib nimekas filmioperaator.

Kivilo sõnul on tema töö sama, hoolimata sellest, kas tegu on arthouse või blockbuster filmiga. "Mina jutustan selle loo lahti pildikeelega. Ma olen režissööri parem käsi," märgib ta.

Muu hulgas viis saatejuht jututeema ka hiljuti toimunud tragöödiale filmi "Rust" võtteplatsil. "See tõmbas kõvasti tähelepanu asjale, mida ei oleks pidanud juhtuma. Nii palju, kui mina olen kokku puutunud relvadega filmivõtetel, siis seal on väga kindel ohutusrežiim. Näitab kogu meeskonnale, et relv on tühi, siis annab selle isiklikult näitlejale, kes omakorda demonstreerib, et tulirelv on tühi ja siis võib alles sõda hakata.

"Ma oletan, et tegu oli madala eelarvega filmiga," lausub Kivilo, kelle sõnul on ta lugenud, et lõunavaheajal käisid osad tiimiliikmed isegi püssiga niisama laskmas. Ilmselt üks püssidest päris kuuliga sattus paukpadrunitega relvade vahele.