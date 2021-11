Ilus elu! Rootsi kuningliku paari laste mängumaja renoveerimisele kulus 12 000 eurot

Victoria ja Daniel on Haga lossis otsustanud läbi viia mitmeid suuri renoveerimistöid. Paar on muuhulgas soovinud paigaldada majale päikesepaneelid ning viia läbi ka mängumaja uuenduskuuri. Ehkki justnimelt mängumajas värskendamises ei tundu miskit eriskummalist, siis Svensk Dami andmetel läks renoveerimine maksma ligi 12 000 eurot.

Mängumaja on kroonprintsess Victoriale väga kallis, sest lisaks temale on seal lapsena mänginud ka tema isa Kaarle Kustaa ja õed-vennad. Nüüd kasutavad imearmast väikest punast maja Victoria ja Danieli lapsed Estelle ja Oscar. Seal majakeses on mitmeid mänguasju ja teekomplekte.

Mängumaja renoveerimise kõrge hinna põhjus seisneb ajaloolise väärtuse säilitamises. Nimelt on mängumaja kaitse all riikliku mälestisena ja selle korrashoiu osas on kehtestatud isegi eraldi määrus. "Mängumaja on vajanud hoolt, mida tavaliste majade puhul ilmtingimata ei nõuta," nendib kinnisvaraameti pressiesindaja Åsa Carlberg Svensk Damile. .