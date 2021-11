Estoni Kohver: kui juba 5Miinuse käest küsitakse investeerimisteemalist intekat, siis see näitab, et lõpp on väga lähedal

Estoni Kohver viis oma raha börsile eelmise aasta pandeemia keskel ja on seda teinud ettevaatlikult, kuna usub, et lõpp on väga lähedal. "Kui juba 5MIINUSE käest küsitakse investeerimisteemalist intekat, siis see näitab, et lõpp on väga lähedal," rääkis Estoni Kohver.