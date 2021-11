VIDEO | Vaatamine omal vastutusel! Tõsielustaar Georgia Harrison jagas kõhedaid kaadreid pärast ninaoperatsiooni

26aastane tõsielustaar otsustas ninalõikuse protsessi otsast lõpuni kajastada, näidates ka seda, milline on tema nägu vahetult pärast lõikust. Nagu näha on seal mitmed verevalumeid ja sidemeid, mis nii mõneski võib tekitada õõvastust.

Rääkides oma otsusest minna noa alla, tõdeb Georgia: "Te tõenäoliselt mõtleme, et minu nina on okei ning miks mul on vaja rinoplastikat. Ma ei vaja seda otseselt väliselt, vaid just sisemiselt, sest mul on endaga mitmeid probleeme."