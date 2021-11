Suur eeskuju: Anett Kontaveit puhkuse ajal käed rüpes ei istu ja aitab abivajajaid

Esmaspäevasel pressikonverentsil ütles Anett Kontaveit, et on mõelnud võtta eesmärgiks suure slämmi turniiri võitmine. "Olen selle peale paar päeva mõelnud. Muidugi on mu unistus võita suur slämm, aga kõige tähtsam on, et eesmärgid oleksid arengupõhised. Tahan oma mängu ja teatud tenniseelemente parandada, samuti füüsist. Kui see arenguprotsess on positiivne, tulevad ka paremad tulemused," ütles ta Delfi Sport vahendusel.